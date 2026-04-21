  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Vize randevularında ''bot'' skandalı büyüyor: Şikayetler rekor kırdı, uzman isimden kritik uyarılar!

Vize randevularında ''bot'' skandalı büyüyor: Şikayetler rekor kırdı, uzman isimden kritik uyarılar!

Vize randevularında ''bot'' skandalı büyüyor: Şikayetler rekor kırdı, uzman isimden kritik uyarılar!
Güncelleme:

Vize randevu sistemlerindeki "bot yazılım" krizi Mart ayında zirve yaptı! Şikayetlerin %38 arttığı süreçte, 100 Euro'luk işlemler karaborsada 500 Euro'ya kadar çıktı. Luna Vize Genel Müdürü Eda Altun, sektördeki etik dışı uygulamalara ve "garantili vize" vaatlerine karşı vatandaşları uyardı.

Türkiye’de yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşların önündeki en büyük engel olan "vize randevusu" sorunu, 2026 yılı Mart ayında tam bir kaosa dönüştü. Çözüm platformu Şikayetvar’ın açıkladığı son verilere göre, vize randevularına yönelik şikayetler Mart ayında bir önceki aya oranla yüzde 38 sıçrama yaparak 724’e ulaştı.

Sistemler kilitleniyor, botlar randevu topluyor

Ocak ayında başlayan yükseliş trendi, Mart ayının ortasında haftalık 190 şikayet seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırdı. Vatandaşların en büyük şikayeti ise sistemin bireysel başvurulara kapalı olması. İddialara göre, saniyeler içinde tükenen randevular bot yazılımlar aracılığıyla toplanıyor ve "danışmanlık" adı altında fahiş fiyatlarla satılıyor.

"100 Euro'luk işlem 500 Euro'ya çıkıyor"

Şikayetvar platformuna yansıyan bazı çarpıcı kullanıcı deneyimleri, vize krizinin boyutunu gözler önüne seriyor:

Fransa Mağduru: "Aylarca randevu bulamıyoruz, hesabımız kilitleniyor. Bizim alamadığımız randevular dışarıda 400 avroya satılıyor. Normal maliyeti 100 avro olan işlem, bu yolla 500 avronun üzerine çıkıyor. Sistem adil işlemiyor."

Yunanistan Mağduru: "Duyuru yapıldıktan saniyeler sonra sisteme giriyorum ama ödeme aşamasında hata alıyorum. Bot yazılımlar yüzünden bireysel başvuru sahipleri tamamen dezavantajlı durumda."

Dolandırıcılık Uyarısı: Sosyal medyada "garanti randevu" vaadiyle para toplayan hesaplara 180 avro kaptıran kullanıcılar, geri ödeme alamadıkları gibi muhatap da bulamıyorlar.

Sadece Schengen vizesi değil, oturum kartı işlemleri için de benzer mağduriyetler yaşanıyor. 75 bin TL ödeme yapıp aylar boyu oyalanan ve sonunda muhatabı ile iletişimi kesilen vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor. Uzmanlar, vatandaşları resmi kanallar dışındaki "garantili randevu" vaatlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Sektör uzmanları ne diyor ? 

Haber3.com olarak konuyla ilgili olarak Luna Vize’nin sahibi Eda Altun ile görüştük. Eda Altun da son günlerde vize randevu sistemlerinin "bot yazılımlar" ile kilitlenmesi, randevuların karaborsaya düşürülmesi ve "garantili vize" vaadiyle fahiş fiyatlar talep edilmesinden kendilerin de şikayetçi olduğunu belirtti.

2026 yılı Mart ayında vize randevularına yönelik şikayetler bir önceki aya göre %38 artarak zirve yaptı. Bireysel başvuruların sistem hataları ve
Luna Seyahat Genel Müdürü Eda Altun

Eda Altun, “sektörün güvenilirliğini zedeleyen ve vatandaşlarımızın seyahat özgürlüğünü kısıtlayan bu etik dışı uygulamalar hem sektörü kirletiyor hem de vatandaşların en temel haklarından birini elinden alıyor” dedi.

Hiçbir vize danışmanlık şirketinin ilgili konsolosluklar veya büyükelçilikler adına karar verme ya da "kesin onay" garantisi sunma yetkisi bulunmadığını belirten Eda Altun, “Vize kararı tamamen ilgili ülkenin diplomatik temsilciliklerine aittir. Luna Vize olarak bizler, sürecin sadece hukuki ve teknik hazırlık aşamasında profesyonel destek sunmaktayız.” ifadelerini kullandı.

Vize randevuları için bot yazılımlar aracılığıyla randevu havuzunun manipüle edilmesinin hem sistemlerin işleyişini bozduğunu hem de vize almak isteyen vatandaşları mağdur ettiğini belirten Eda Altun, Luna Vize’nin şeffaf fiyat politikası kapsamında hizmet bedellerini önceden belirlediğini söyledi.

Mağduriyet yaşanmaması adına tüm seyahatseverleri; vize randevusu vaadiyle astronomik rakamlar talep eden, "bizim içeride tanıdığımız var" veya "botla randevu alıyoruz" diyen oluşumlara karşı dikkatli olmaya davet eden Eda Altun, Luna Vize olarak, sektörün bu tür manipülasyonlardan arındırılması ve dijital sistemlerin adil kullanımı noktasında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini de söyledi. 

Serhan Işılay / Haber3com

Etiketler vize randevusu şikayet Schengen vizesi vize vize krizi vize randevu sorunu vize karaborsası bot yazılım vize danışmanlık dolandırıcılığı luna vize lunavize luna seyahat lunaseyahat eda altun
