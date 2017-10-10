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  3. 10 Ekim 2017 07:05

Vize yasağı resmen başladı !

ABD ve Türkiye'nin karşılık olarak vize başvurularını askıya almasının ardından vize yasağı resmen başladı.

Vize yasağı resmen başladı !
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ABD’nin Türkiye’den yapılan vize başvurularını askıya alma kararının ardından misilleme olarak Türkiye’nin de ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya alması başladı. Alınan karar gereği saat 22.00 itibariyle ABD'den Türkiye'ye gelen yolculara sınır kapılarında vize verilmedi.

ABD’den Türkiye’ye gelen yolculara sınır kapılarında bu vize verilmezken, transit olarak Türkiye’ye gelen ABD vatandaşlarına ise yarın akşam saat 22.00’den sonra Türkiye’ye giriş vizesi verilmeyecek.

ABD'nin vize kararı kimleri etkileyecek ?ABD'nin vize kararı kimleri etkileyecek ?

 

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