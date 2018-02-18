Araçların otopark ücretleri kendi değerini aştı !
Araçların otopark ücretleri kendi değerini aştı !
Banka hesapları olanlar dikkat ! Unutuluyor...
Banka hesapları olanlar dikkat ! Unutuluyor...
ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması
ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması
Advertorial
İlk 2 ay %50 indirim fırsatını kaçırmayın !
Adana'daki vahşette flaş gelişme ! Yasaklandı
Adana'daki vahşette flaş gelişme ! Yasaklandı
İngiltere ikinci isim oldu ! Yargılanacak...
İngiltere ikinci isim oldu ! Yargılanacak...
ABD'ye tepki gösterdi: ''İzin vermeyeceğiz''
ABD'ye tepki gösterdi: ''İzin vermeyeceğiz''
Saldıracaklardı... Teröristlere hava harekatı !
Saldıracaklardı... Teröristlere hava harekatı !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Şubat 2018 17:05

Vücutlarına sarmışlar ! Bakın ne bulundu

Kapıkule Sınır Kapısı öönündeki arama noktasında aranan iki Bulgar vatandaşının vücudunda 16 şişe kaçak içki ve sigara bulundu.

Vücutlarına sarmışlar ! Bakın ne bulundu
A+ A-

Kapıkule Sınır Kapısı önündeki arama noktasında, Edirne'ye doğru yürüyen 2 Bulgar vatandaşının vücuduna koli bandıyla sarılı 16 şişe kaçak içki ve sigara bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler jandarma komutanlığına götürüldü

Edirne'de, iki Bulgar vatandaşının vücuduna koli bandıyla sarılı 16 şişe kaçak içki ve sigara bulundu.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı önündeki arama noktasında, sınır kapısından çıkarak Edirne'ye doğru yürüyen Bulgar vatandaşları İ.A.Z ve S.D.I'yı durdurdu.

Şüphelilerin üzerinde bir şeyler olduğunu fark eden ekipler üst araması yaptı.

İ.A.Z. ve S.D.I'nın vücuduna koli bandıyla sarılmış 16 şişe gümrük kaçağı içki ile sigara ele geçirdi.

Zanlıların gümrükten geçebilmek böyle bir yönteme başvurduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarma komutanlığına götürüldü.

AA

jandarma , şişe , vücut
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM