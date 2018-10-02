Vurulan doktor hakkında yeni gelişme !

Bahçelievler'de hastası tarafından silahla vurularak ağır yaralanan psikiyatri uzmanı Dr Fikret Hacıosman'ın hayatını kaybettiği açıklandı.



İstanbul Bahçelievler'de silahla vurularak ağır yaralanan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti.

Medicana Bahçelievler Hastanesi'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"2 Ekim 2018 tarihinde tedavi ettiği hastası tarafından ateşli silahla saldırıya uğrayan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Yaşanan saldırı sonrasında ameliyata alınan ve tedavisi titizlikle takip edilen doktorumuz Fikret Hacıosman; yaşamsal fonksiyonlarının geri döndürülememesi nedeniyle saat 21.55'te vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

3 Ekim Çarşamba günü saat 12.00'de, Medicana Bahçelievler Hastanesi önünde ve tüm Türkiye'deki Medicana Hastanelerinde eş zamanlı Dr. Fikret Hacıosman anısına bir tören düzenlenecek ve basın açıklaması yapılacaktır."

NE OLMUŞTU?

Saat 12.30 sıralarında Bahçelievler'deki özel bir hastanede görevli psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, psikolojik sorunları sebebiyle mart ayından beri tedavi gördüğü öğrenilen Serhat Tunçdemir'in silahlı saldırısına uğramıştı. Muayene odasındaki saldırıda Doktor Fikret Hacıosman yaralandı. Yaralı doktor olay sonrası ameliyata alınmıştı.

AKRABASINI REHİN ALMIŞTI

Olayın zanlısı Serhat Tunçdemir kaçarak Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde akrabasının evine gitmişti. Evdekileri rehin alan saldırgan, müzakereci polislerin de devreye girmesiyle silahını dışarı atarak, eve giren polisler tarafından etkisiz hale getirilmişti.

"BENİMLE DALGA GEÇTİ"

18 yaşındaki Serhat T.'nin kendisini sorgulayan polislere, "Doktoruma gittiğimde ona zenginlerin yaşamından etkilendiğimi, onların o eğlence hallerini gördüğümde kin beslemeye başladığımı anlatıp, yardım istedim. Bu duygudan nasıl kurtulabileceğimi sordum. Ancak o benimle alay ederek 'sana yazdığım ilaçları tam ve zamanında içersen kurtulursun" dedi. Kendisiyle dalga geçilmesine çok sinirlendiğini söyleyen Serhat T.'nin silahını çekerek ateş ettiğini anlattığı öğrenildi.