WhiteBIT, Trabzonspor'un genel sponsoru oldu

Avrupa'nın en büyük kripto borsası WhiteBIT ve Türk futbol kulübü "Trabzonspor" ortaklaşa blok zincirini popüler hale getirecek

Avrupa'nın en büyük kripto borsası WhiteBIT, profesyonel Türk futbol kulübü Trabzonspor'un genel sponsoru oldu. Bu, WhiteBIT ekibinin sürekli olarak takip ettiği blok zinciri teknolojisinin popülerleşmesi ve küresel uygulamasına giden yolda bir başka adımdır.

WhiteBIT ile "Trabzonspor" arasındaki anlaşma, 2024-2025 futbol sezonunun sonuna kadar üç yıl süreyle geçerli olacak. Sözleşme, Türk futbol kulübünün 55. kuruluş yıldönümü kutlamalarının arifesinde yürürlüğe girdi.

“Ukrayna'nın Kharkiv kentinden doğan WhiteBIT şirketi, Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapında işlerini güvenle büyütüyor ve ofisler açıyor. Şu anda WhiteBIT, yalnızca Türk "Trabzonspor" ile değil, aynı zamanda ülkenin devlet, bankacılık sektörü ve telekomünikasyon şirketleriyle de karşılıklı yarar sağlayan bir ortaklık kuruyor. Spor endüstrisindeki işbirliğinin ekibimize ek ilham kaynakları sağladığını belirtmek isterim. Sonuçta, futbol her zaman gelişme ve yeni başarılar, irade ve özgüven için çabalıyor.

Aynı şey, kendisini yüksek teknolojili ve sınırsız blockchain dünyasına kaptıran bir kişi için de söylenebilir. Bu nedenle WhiteBIT ve Trabzonspor, blockchain teknolojisini ve futbolu birlikte tanıtacak!" - WhiteBIT CEO'su Volodymyr Nosov dedi.

Sözleşme çerçevesinde WhiteBIT ve Trabzonspor birçok yönde işbirliği yapacak. Özellikle WhiteBIT logosunun Trabzonsporlu futbolcuların tişörtlerine yerleştirilmesi planlanıyor. Kripto borsası, Türkiye Süper Ligi, Türkiye Kupası, Türkiye Süper Kupası ve Avrupa müsabakaları dahil olmak üzere tüm ulusal futbol maçlarında tanıtılacak.

Ayrıca WhiteBIT, "Trabzonspor" maçlarında ve kulüp futbolcularının antrenmanlarında yer alacak pazarlama ve reklam faaliyetlerinin bir parçası olacak. Ek olarak, ortaklar tarafından sosyal ağlarda ortak dijital aktivite planlandı.

WhiteBIT'in blok zincirini popülerleştirme çabasıyla, bulunduğu tüm ülkelerdeki spor topluluğuyla yakın ilişkiler kurduğunu hatırlatmak isteriz. Bu nedenle, Avrupa'nın en büyük kripto borsası, İspanya'nın en başarılı futbol kulübü ve ilk 5 şampiyonluğu olan efsanevi Barselona ile bir ortaklık ve işbirliği görüşmeleri yapıyor. Şu anda, bu müzakereler son aşamadadır.

Referans: WhiteBIT, Avrupa'nın en büyük kripto para borsasıdır. Tüm KYC ve AML gereksinimlerini karşılar. Hacken'ın bağımsız denetimine göre dünyanın en iyi 2 güvenilir borsası arasındadır ve AAA notuna sahiptir. WhiteBIT ekibi 500'den fazla üyeyi bir araya getiriyor.

"Trabzonspor", Trabzon şehrinden profesyonel bir Türk futbol kulübüdür. 2 Ağustos 1967'de kuruldu. Şu anda Türkiye Süper Ligi'nde oynuyor. Türkiye Süper Ligi'nin birden fazla ödül sahibi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonudur.