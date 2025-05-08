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X'in avukatından Ekrem İmamoğlu'nun hesabına erişim engeline itiraz

X'in avukatından Ekrem İmamoğlu'nun hesabına erişim engeline itiraz
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Sosyal medya platformu X'in avukatı Gönenç Gürkaynak, Ekrem İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli getirilmesine itiraz etti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eski adıyla Twitter, yeni adıyla X sosyal medya platformu hesabına erişim engeli getirilmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkez, Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabının erişime engellenmesinin nedeniyle ilgili bir açıklama yaptı.

DMM'den yapılan açıklamada "TCK.'nın 214. maddesinde düzenlenen suç işlemeye alenen tahrik suçunu oluşturabileceği değerlendirilerek" ifadesi yer aldı.

 İmamoğlu'nun hesabından son olarak Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi için çağrıda bulunulmuştu. İmamoğlu'nun hesabından "Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel" ifadelerine yer verilmişti.

İmamoğlu'nun X hesabına getirilen erişim yasağının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 

Sosyal medya platformu X'in avukatı Gönenç Gürkaynak, Ekrem İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli getirilmesine itiraz ettiğini açıkladlı.

Gürkaynak sosyal medya hesabından, şu ifadeleri kullandı;

Bu sabah X'in serbest avukatı sıfatıyla ve X talebiyle yapmış olacağımı beyan ettiğim gibi, 8. Sulh Ceza Hakimliğinin Sayın Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının tamamına erişim engeli getiren 2025/4361 D. İş sayılı kararına karşı İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmek üzere İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğine 27 sayfalık itiraz dilekçem ve ekleriyle beraber toplam 765 sayfalık itiraz dosyam sunulmuştur.

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