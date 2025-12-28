Yaay eTürkiye Kupası heyecanı başlıyor

Teknoloji birikimini hayatın her alanına aktaran Türk Telekom, spora ve sporcuya desteğini sürdürmeye devam ediyor. Türk Telekom’un yerli ve yenilikçi sosyal medya platformu Yaay’ın isim sponsorluğunda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Yaay eTürkiye Kupası başlıyor.

Uzun yıllardır spora ve sporcuya değer katan Türk Telekom, futbolun dijitalleşmesine yönelik desteğini e-spor alanında da sürdürmeye devam ediyor. Türk Telekom’un yerli ve yenilikçi sosyal medya platformu Yaay ile isim sponsorluğunu düzenlenen Yaay eTürkiye Kupası 29 Aralık Pazartesi günü başlıyor. Turnuvanın ilk karşılaşması A Grubu’nda yer alan İstanbul Başakşehir ile Kasımpaşa arasında saat 15.30’da oynanacak. Yaay eTürkiye Kupası ile futbol ve e-spor tutkunları, rekabetin ve heyecanın zirveye çıktığı karşılaşmaları Tivibu Spor 4 ekranlarından ve Tivibu sosyal medya hesabından canlı olarak takip edebilecek.

Dünyanın en popüler futbol oyunlarından FC 26 üzerinden oynanacak Yaay eTürkiye Kupası’nda, takımlar 95 Gen modu ile oluşturuldu. Grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayan ekipler, turnuva ağacı formatında oynanacak eleme maçlarıyla çeyrek finale yükselecek. Final karşılaşması ise ocak ayının son haftasında oynanacak. Turnuvayı kazanan takım, eSüper Kupa’da mücadele etme hakkı elde edecek.

Yaay eTürkiye Kupası Grup Dağılımları:

A Grubu; Kayserispor, İstanbul Başakşehir, Gençlerbirliği, Ey üpspor, Kasımpaşa

B Grubu; Trabzonspor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kocaeli spor

C Grubu; Antalyaspor, Galatasara y, Alanyaspor, Göztepe

D Grubu; Fenerbahçe, Samsunspor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor