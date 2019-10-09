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YABANCI AJANSLAR: ''TÜRK ORDUSU SURİYE’YE GİRDİ!''
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  3. 09 Ekim 2019 12:13

Yabancı ajanslar: ''Türk ordusu Suriye’ye girdi!''

Bloomberg haber ajansı, Türk yetkililere dayandırdığı haberde TSK'nın Suriye'ye giriş yaptığını öne sürdü. Haberde Türk ordusunun Suriye'nin kuzeydoğusuna giriş yapıldığı belirtildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte" dedi.

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Sınır birliklerine giden askere sevgi gösterisi Sınır birliklerine giden askere sevgi gösterisi

Bloomberg’e konuşan Türk yetkili ismini vermeden açıklamalarda bulundu. Türk askerinin sınırdan giriş yaptığını belirten yetkili, “Türk ordusu, Kürtleri sınırdan uzaklaştırmak için Suriye’nin kuzeydoğusundan giriş yapmaya başladı” dedi.

Bloomberg’ten Onur Ant ve Selcan Hacaoğlu imzalı haberde yetkilinin konuyla ilgili başka bir detay vermediği belirtildi.

AKAR: ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTE

Yabancı basında yer alan bu iddialar ortaya çıktığı sırada Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne katılmak üzere Hava Harp Okulu'na gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akar, “Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte. Bunları da komutan arkadaşlarımızla birlikte yakinen takip etmekteyiz” dedi.

Bakan Akar'dan harekat açıklamasıBakan Akar'dan harekat açıklaması

 

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