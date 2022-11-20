Yabancı uyruklu hadsizler Türk milletinin acısıyla böyle alay etti!

İstanbul Taksim'deki terör saldırısının ardından İstiklal Caddesi'ne gelen yabancı uyruklu şahısların yaptığı sözde şaka büyük tepki çekti.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da meydana gelen bombalı terör eyleminde 6 kişi yaşamını yitirdi, 81 kişi yaralandı.

Acısı henüz taze olan terör saldırısı sonrası sosyal medya platformu TikTok’ta paylaşılan sözde 'şaka' içerikli bir video ise sosyal medyada büyük tepki topladı.

BOMBALI PAKET 'ŞAKA'SI YAPTILAR

Yapılan paylaşımda İstiklal Caddesi'nin ortasında Arapça konuşan 3 kişinin bombalı paket ya da kapkaç 'şaka'sı yaparak kahkahalar attığı görüldü. Bu kişilerin tavırları ve hareketleri sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

"TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI"

Görüntüleri paylaşan CHP Milletvekili Gürsel Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi soruyorum TikTok’ta video çekip İstiklal Caddesi’nin ortasında, Türk milletinin acısıyla alay eden bu insan müsvetteleri hakkında bir işlem yapıldı mı? Hem bu ülkeye gelecekler, hem bu milleti aşağılayacak, hakaret edecekler. Tahammülümüz kalmadı"