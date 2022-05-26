Yabancı uyruklu sığınmacıdan parkta skandal görüntü!

Yabancı sığınmacıların Türkiye'deki varlıkları tartışılmaya devam ederken yabancı uyruklu kişinin İstanbul'da bir çocuk parkında çekilen videosu tepkilere neden oldu.

İstanbul'da bir çocuk parkında çekildiği iddia edilen görüntüler şoke etti. Elinde tam otomatik silahla nişan alıp poz veren yabancı uyruklu şahıs, o anları sosyal medyada paylaştı. Şahsın bir başka videosunda ise küçük kız çocuğuyla zorla oynamaya çalıştığı görülüyor.