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Yabancılara ikamet çıkaran şebekeye operasyon: 13 gözaltı

Yabancılara ikamet çıkaran şebekeye operasyon: 13 gözaltı
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Kocaeli'de, yabancı uyruklulara sahte belgelerle ikamet çıkaran şüphelilere yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişilere usulsüz ve sahte belgelerle geçici ikamet belgesi çıkardığı iddia edilen suç şebekesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçlamasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde  yapılan aramalarda da çok sayıda sahte belge ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında şebekenin suç faaliyetlerine aracılık eden ve ikametlerini kullandıran toplam 53 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. 

DHA

Etiketler yabancı uyruklu sahte belge ikamet
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