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  3. 11 Ocak 2021 10:36

Yağışlar barajlara yaradı! İşte İstanbul barajlarındaki son durum

İstanbul'da 2 gündür süren yağmurla barajlardaki doluluk oranı yüzde 21,13'e çıktı. Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre yağışlı havalar devam edecek.

Yağışlar barajlara yaradı! İşte İstanbul barajlarındaki son durum
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Kurak bir yıl geçiren İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı geçtiğimiz cumartesi günü 19,16'ya kadar düştü. Cumartesi sabahı başlayan ve hafta sonu kuvvetli yağan yağmur barajların yardımına yetişti. 2 günlük yağışlarla barajların doluluk oranı yüzde 21,13'e çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların bu hafta da süreceğini açıkladı. İstanbul'da perşembe gününden sonra artan soğukla birlikte kar yağışı da bekleniyor.
 

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