Yağışlar hafta sonuna kadar fena vuracak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Türkiye hafta sonuna kadar soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay dışında), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Konya, Karaman, Çorum, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bingöl ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun ve Doğu Anadolu’nun yağış alan kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeyinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yükseklerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Güney ve İç Ege'de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Konya ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş ve Bingöl çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















