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Yağışlar işe yaramadı... Susuz bir yaza hazır olun!

Yağışlar işe yaramadı... Susuz bir yaza hazır olun!
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İstanbul'da bir türlü gelmek bilmeyen yaz aylarına rağmen yağan yağmurlar şehre su sağlayan barajlardaki eksilmeye çare olmadı. İstanbul'un baraklarındaki doluluk oranlarıda yaşanan yaşanan düşüş dikkat çekiyor

İstanbul’da barajlardaki su seviyeleri, son günlerde etkili olan yetersiz yağışlar nedeniyle düşüş göstermeye başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, 22 Nisan’da yüzde 82.93 olan barajların ortalama doluluk oranı, 18 Mayıs itibarıyla yüzde 78.97’ye geriledi.

İSKİ verilerine göre 18 Mayıs itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranları şöyle:

Elmalı Barajı: %93.37
Ömerli Barajı: %91.27
Kazandere Barajı: %89.49
Pabuçdere Barajı: %88.75
Darlık Barajı: %81.54
Terkos Barajı: %79.17
Büyükçekmece Barajı: %69.58
Alibey Barajı: %58.73
Sazlıdere Barajı: %57.56
Istrancalar Barajı: %45.87

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Etiketler baraj istanbul2un barajları iski
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