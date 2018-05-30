Yağışlar ne kadar daha devam edecek ? Meteoroloji'den açıklama geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara ile Kuzey Ege kıyıları dışında kalan tüm yurdun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Amasya, Tokat çevreleri, Kayseri'nin batısı ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm/m2) olması bekleniyor.

YAĞIŞLAR BATI BÖLGELERİ TERK ETTİ AMA

Batı bölgeleri terk etse de yağışlar iç, kuzey ve güney bölgelerde sürecek. Meteoroloji'nin uyarılarına göre yağışların; öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Amasya, Tokat çevreleri, Kayseri'nin batısı ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

EDIRNE 29°C

Parçalı bulutlu

ISTANBUL 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KOCAELI 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm/m2) olması bekleniyor.

A.KARAHISAR 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AYDIN 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENIZLI 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

IZMIR 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Göller Yöresi ile Antalya'nın kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm/m2) olması bekleniyor.

ADANA 29°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

K.MARAS 29°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSIN 29°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı