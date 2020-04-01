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  3. 01 Nisan 2020 14:44

Yağışlar ne zaman bitecek ? İşte 5 günlük hava tahmin haritaları

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Yağışlar ne zaman bitecek ? İşte 5 günlük hava tahmin haritaları
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Yozgat, Çorum, Rize ve Artvin çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara'nın kuzey ve batısı, Bursa, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleriyle Adana'nın iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli yağış öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden, Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Denizlerde ise Batı Karadeniz'de fırtına, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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