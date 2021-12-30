Yağışlar Türkiye'yi terk ediyor... Kış günü bahar sıcakları geliyor

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Türkiye yılbaşı gecesini de hafta sonunu da yağışlı geçirdikten sonra hava sıcaklıkları artmaya başlayacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa ve Uşak çevreleri ile gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla kıyılarında, Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2) şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Batı Akdeniz'in 1300m ve üzeri kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ege kıyı kesimleri ile Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla kıyılarında, Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2, 1300-1400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Uşak, Denizli ve Manisa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2), 1300-1400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, zamanla kuvvetli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis, yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















