Yağışlı hava geri döndü! İşte 5 günlük hava tahminleri

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, bugün yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. İşte 5 günlük haritalı hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Adana’nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay, Rize ve Artvin’in iç kesimleri ile Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların Edirne ve Kırklareli ile akşam saatlerinden itibaren Tekirdağ, gece saatlerinden itibaren İstanbul, Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir ve Bursa’nın kuzeyi ile Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının Trakya’da azalacağı, Doğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle güneyli, Marmara’nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.





İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















