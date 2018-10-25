Yağışlı hava ne kadar daha sürecek ? Beklenen açıklama geldi

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece de devam etti. Bazı vatandaşlar yağmura yağmurluk ve şemsiye ile önlem alırken bazı vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı. Adana'da etkili olan fırtına ve dolu yağışı ise vatandaşa zor anlar yaşattı.

Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilere göre saat 12.00'ye kadar İstanbul'un her iki yakasında etkili olması beklenen yağışların öğleden sonra sadece Anadolu yakasında süreceği, saat 18.00 itibari ile de İstanbul'u tamamı ile terk edeceği öngörülüyor.

Öte yandan Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için soğuk hava, kar yağışı ve sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Trakya hariç ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, zamanla İç Ege'nin, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların; Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun’un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin’in kıyıları, Adana’nın doğu kesimleri, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR 12 DERECE DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının; batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın; Marmara’nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Samsun’un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin’in kıyıları, Adana’nın doğu kesimleri, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Hakkari, Şırnak, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Rüzgarın; Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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