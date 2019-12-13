Yağışlı havalara güneş molası! Haftasonu hava durumu nasıl olacak?

Marmara'nın batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Bilecik, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tokat ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, Sivas, Erzurum, Kars, Ağrı, Bitlis ve Hakkari'nin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak beklenen bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis öngörülüyor.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul bugün yer yer etkisini göstermesi beklenen bölgesel yağışlar yarın yerini açık bir havaya bırakacak.

Hafta sonu İstanbul'da hava durumu ise, parçalı bulutlu ve güneşli geçmesi beklenirken sıcaklıklar 14-15 derece olacak.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















