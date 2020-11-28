Yağışlı, soğuk, puslu bir haftaya hazır olun! İşte 5 günlük hava tahminleri

Bugün yurt genelinde az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Diyarbakır ve Hakkâri'de ise sağanak yağış öngörülüyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin yağmur, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BATIDA SİS VE PUS BEKLENİYOR

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.



SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle değişik yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.





İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:





















