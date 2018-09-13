Yağmur sonrası İstanbul trafiği kilit oldu !

İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış trafiği de etkiledi. Sürücüler, yollarda biriken su nedeniyle zor anlar yaşadı. Su birikintilerinden geçemeyen araçlar nedeniyle kentin çok sayıda noktasında trafik yoğunluğu oluştu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış bazı ilçelerde etkili oldu. Mesainin bitimiyle etkisini göstermeye başlayan yağışla birlikte sürücüler, yollarda biriken su nedeniyle zor anlar yaşadı. Su birikintilerinden geçemeyen araçlar nedeniyle kentin çok sayıda noktasında trafik yoğunluğu oluştu.