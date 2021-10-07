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Yakınları 'çocuk engelli olur' dediği için aşı olmadı, koronavirüse yakalandı

Yakınları 'çocuk engelli olur' dediği için aşı olmadı, koronavirüse yakalandı

Gaziantep'te, yakınlarının 'aşı olursan çocuğun engelli olur' dediği 8 aylık hamile Emin Ç., koronavirüse yakalandı.

Ev kadını 8 aylık hamile Emine Ç., eklem ağrıları yaşamaya başladı. Grip olduğunu düşünün 3 çocuk annesi Ç., ağrıları artınca Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. Ç., yapılan test sonucunun pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı. 6 gündür tedavi gördüğü hastanede solunum cihazı yardımıyla nefes alan Ç., sağlığına kavuşmayı bekliyor.

"Gebeyim diye yakınlarım aşı olmamı istemedi"

Çevresindekilerin hamile olduğu için aşı yaptırması durumunda çocuğunun engelli olabileceğini söylemeleri üzerine tedirginlik yaşadığını anlatan Emine Ç., "Eklemlerim, ağrılarım artınca grip olduğumu düşündüm, hastalığım evde geçmeyince hastaneye gittim. Hamile olduğum için doğum hastanesine gitmemi söylediler. Doğum hastanesinde test yapıldı ve pozitif çıktı. Bunun üzerine servise yatırdılar, nefes almakta zorlandığım için solunum cihazına bağladılar. Gebeyim diye yakınlarım aşı olmamı istemedi. Aşının çocuğa zarar vereceği, engelli olabileceği söylendi. Testim pozitif çıkınca aşı olmadığım için büyük pişmanlık yaşadım" diye konuştu.

  "Cihaz çıkarıldığında nefesim daralıyor"

Vatandaşlara aşı olmaları için çağrıda bulunan Emine Ç., "Buradaki doktorlar aşının hamile kadın veya çocuğa herhangi bir zararı olmadığını söyledi. Buradan aşı olmayanlara çağrıda bulunuyorum. Ben bu hastalığı ağır geçiriyorum ve benim gibi hamilelerin aynı hataya düşmemesi için mutlaka aşılarını yaptırmalarını istiyorum. Solunum cihazına bağlıyım, cihaz çıkarıldığında nefesim daralıyor. Hastaneden çıkar çıkmaz ilk işim gidip hemen aşımı olmak" dedi.

Hastane yetkilileri, Emine Ç. ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Etiketler korona koronavirüs
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