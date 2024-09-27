Yalova'da 1,5 milyon makaron ele geçirildi

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir panelvanda 1 milyon 500 bin adet makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat sonucu bir panelvanda arama gerçekleştirdi. Aramada, 1 milyon 500 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü K.K. gözaltına alındı. AA