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  3. 03 Ekim 2019 22:56

Yalova'da Suriyelilere izin verilmeyecek !

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan izin aldıktan sonra il göç idaresiyle yaptıkları çalışmalar sonucu Suriyeli mültecilerin kayıt ikamet oturum izni verilmeyeceğini açıkladı.

Yalova'da Suriyelilere izin verilmeyecek !
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Yalova’da Suriyeli mülteciler için ikamet oturum izni verilmeyeceği belirtildi.

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, konuyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü ve olur aldıktan sonra il göç idaresi ile yapılan çalışmalar sonucunda Suriyeli mülteciler için Yalova'da ilk kayıt ikamet oturum izninin kapatıldığını söyledi.

Revizyon gazetesinden Hakan Korkmaz'ın haberine göre Bağatar, Yalova'dan giden sığınmacıların yerine de yeni kabul yapılmayacağı bilgisini verdi.

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