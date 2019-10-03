Yalova'da Suriyelilere izin verilmeyecek !

Yalova’da Suriyeli mülteciler için ikamet oturum izni verilmeyeceği belirtildi.



AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, konuyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü ve olur aldıktan sonra il göç idaresi ile yapılan çalışmalar sonucunda Suriyeli mülteciler için Yalova'da ilk kayıt ikamet oturum izninin kapatıldığını söyledi.

Revizyon gazetesinden Hakan Korkmaz'ın haberine göre Bağatar, Yalova'dan giden sığınmacıların yerine de yeni kabul yapılmayacağı bilgisini verdi.