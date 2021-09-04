Yamaç paraşütçüsü, Alanya Kalesi eteklerine düştü

Antalya’nın Alanya ilçesinde, 800 metre yüksekliğindeki Yassı Tepe’nin zirvesinden yamaç paraşütüyle tekli uçuş yapan bir kişi kısa süre sonra Alanya Kalesi’ndeki kayalık bölgeye düştü.

Deniz seviyesinden 800 metre yükseklikteki Yassı Tepe’ye saat 14.00 sıralarında, yamaç paraşütüyle uçuş yapmak için gelen Ersin C., kendisini boşluğa bıraktı. Tekli uçuş yaparak bir süre havada süzülen Ersin C., Alanya Kalesi eteklerindeki yarımadaya geldiği sırada rüzgarın da etkisiyle paraşütün kontrolünü kaybetti ve sarp kayalıklara çakıldı.

Ersin C.’in düştüğünü gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AKUT, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle ekipler, yaralı Ersin C.’e güçlükle ulaştı.

Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı Sikorsky helikopter, 2’nci sortisinde aşağıya sarkıtılan halatla Ersin C.’i almayı başardı. Helikoptere alınan Ersin C., Kestel Mahallesi’nde bulunan piste götürüldü. Ersin C., buradan da sağlık ekipleri tarafından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Ersin C.’in yamaç paraşütü öğrencisi olduğu öğrenildi.