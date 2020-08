Yamaç paraşütü de normalleşti

Türkiye Hava Sporları Federasyonu yönetiminin koronavirüs önlemleri kapsamında, yamaç paraşütü uçuşlarının durdurulması önerisinin ardından yamaç paraşütçüleri, Tahtalı zirvesinden atlayışları askıya aldı. Zirveden atlayışları organize eden Escape Yamaç Paraşüt Okulu ortağı Mehmet Dursun, Tahtalı Teleferik'in açılmasıyla atlayışların başlayacağını duyurdu. Normalleşme sürecinde teleferiğin açılmasının ardından zirveye akın eden turistler, yamaç paraşütü atlayışı yapmayı da ihmal etmiyor.



Atlayışların çok ilgi gördüğünü anlatan Mehmet Dursun, "Biz hazırlıklarımızı sezon başında tamamlamıştık. Her türlü hijyen önlemimizi aldık. Atlayışların başlaması için teleferik seferlerinin de başlaması gerekliydi. Çünkü zirveye teleferikle çıkıp, paraşütle iniyoruz. Teleferik seferlerinin başlaması yamaç paraşütü tutkunlarının da rezervasyonlarını artırdı" diye konuştu.



Koronavirüs salgını önlemleri başladığında federasyonun her türlü sportif atlayışın durdurulmasını önerdiğini aktaran Dursun, "Yasak yoktu fakat biz yamaç paraşütçüleri her ayrıntıyı düşünerek bir karar aldık ve uçuşlarımızı durdurduk. 5 aya yakın ne turistik ne de sportif atlayış yaptık" dedi.



Mehmet Dursun, manzarasıyla ilgi çeken Tahtalı zirvesinin, 20 dereceye yakın sıcaklık farkıyla da yaz ortasında serinleme imkanı verdiğini aktardı.