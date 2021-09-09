Yamaha hem dijital hem fiziksel olarak kullanıcısı ile buluşuyor

Motosiklet ve otomobil sektörünün devlerini buluşturan Autoshow 2021 Mobility'de dijital ziyaretler devam ederken motosiklet tutkunları Yamaha ile hem dijitalde hem de İstanbul Autodrom’daki Yamaha Deneyim Günleri'nde fiziki olarak buluşuyor.

Yamaha Motor Türkiye’nin sanal gezinti için boyutlandırılmış özel stant ile katıldığı dijital fuarda ziyaretçiler, Türkiye’nin her yerinden, yeni modeller, aksesuarları inceleme, bilgi alma ve bayiler ile iletişime geçerek satın alma fırsatı bulacak. Autoshow 2021 Mobility’de dijital ziyaretler devam ederken Yamaha’nın merak edilen en özel modelleri ‘Yamaha Deneyim Günleri’nde’ 18-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Autodrom’da meraklıları tarafından test sürüşüne açılacak.

Pandemi etkisiyle hızla dijitalleşen dünya erişim açısından büyük bir konfor alanı oluştururken herkes için erişim şartlarını eşitledi. Fuarlar, etkinlikler, lansmanlar dijital platformlara taşınıyor. Dünyanın herhangi bir noktasında ilgili kişi istediği etkinliğe katılma, bilgiye daha hızla ve uzaktan ulaşma imkanı yakaladı. Gittikçe daha çok şeffaflaşan bu dijital dünyaya tüketici ve özellikle yeni nesil çok daha hızla adapte oluyor. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen online ortamda düzenlenen ‘Autoshow 2021 Mobility ’ye katılan Yamaha Motor, merak edilen tüm modelleriyle Türkiye’nin dört bir yanındaki motosiklet severlere ulaşacak. Fuarı ziyaret etmek isteyenler http://www.odd.org.tr/autoshow2021/ üzerinden kayıt olarak ücretsiz dijital fuar deneyimi yaşayabilir.

Yamaha Deneyim Günleri’nde yeni modeller teste çıkıyor...

Yamaha’nın deneyim odaklı etkinlikleri de Autoshow ile eş zamanlı devam edecek. Autoshow Mobility 2021’de dijital ziyaretler devam ederken merak edilen modeller ‘Yamaha Deneyim Günleri’nde’ meraklıları tarafından test sürüşüne açılacak. 18- 26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Tuzla Autodrom’da Yamaha Riding Academy eğitim alanında festival havasında gerçekleşecek deneyim günlerinde motosiklet severler merak edilen modelleri test edecek. Tüm Avrupa’da kullanıcıları tarafından heyecanla beklenen ve uğradığı tüm ülkelerde eşsiz deneyimler sunan MT Tour, Yamaha Deneyim Günleri’ne özel olarak geliyor. Yamaha Motor Türkiye’nin 3. kez ağırlayacağı MT Tour 6 özel MT modeli ve toplamda 19 test aracı ile Autodrom’da yerini alacak. MT modelleri dışında Yamaha’nın şehir ve doğa yaşamına uygun scooter, sport heritage, sport toring modelleri de etkinlik süresince deneyime açık olacak. Çeşitli yarışma ve oyunlarla festival havasına bürünecek etkinlikte motosiklet kullanıcıları tüm gün etkinlik alanında keyifle vakit geçirecek. Yamaha Deneyim Günleri’ne katılmak isteyenler https://tr-yamaha-motor.com/yamaha-deneyim-gunleri/index.php linkinden ücretsiz kayıt olabilir.