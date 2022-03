Yamaha Motor Türkiye'nin kadınlara ücretsiz eğitimleri başlıyor

Yamaha Motor Türkiye’nin geçtiğimiz yıl başlattığı “Kadınlara Ücretsiz Eğitim” seferberliği için, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü içine alan Mart ayı itibari ile tekrar kayıt almaya başlandı.

Trafikte kadın sürücülerin sayısını arttırmak ve daha eşitlikçi bir yol paylaşımı sağlamak amacıyla hayata geçirilen projede 41 kadına ulaşan Yamaha bu yıl 100 kadına ulaşma hedefinde... İstanbul Tuzla’da konumlanan Yamaha Riding Academy'de yıl boyunca belirlenen günlerde, A1, A2 ya da A sınıfı ehliyet sahibi kadınlara doğru ve güvenli motosiklet kullanımı için gerekli olan tüm teorik ve pratik bilgilerin verileceği 1 günlük ücretsiz eğitimler verilecek.

Yamaha Riding Academy'de verilen başlangıç seviyesi eğitimlerde, kadınlar hem teorik hem de pratik eğitim alma şansı yakalıyor. http://yamaharidingacademy.com/ adresi üzerinden alınan başvurular sonucu, eğitim için uygun bulunan sürücüler hafta içi belirlenen günlerde eğitime katılıyor. Mart ayında başlayan kayıtlar sonrasında eğitimler Nisan ayı itibari ile başlayacak. Yamaha Riding Academy’nin deneyimli eğitmeni Metehan Yılmaz’ın verdiği eğitimlere A1, A2 ya da A sınıfı ehliyet sahibi kadın sürücüler katılabiliyor. Yürüttüğü sosyal projelerde toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan Yamaha Motor Türkiye 2022 yılında bu alanda çeşitli farkındalık projelerine imza atacak. Trafikte kadın sürücü sayısının Avrupa’ya kıyaslanınca yok denecek kadar az olduğunu söyleyen Yamaha Motor Türkiye Ülke Direktörü Hakan Kaya “bu konuda adımlar atmak bizim gibi öncü markaların görevi olmalı. Kadınlara daha eşitlikçi alanlar yaratmak, hayatının her alanında olduğu gibi trafikte de rahat, cesaretli ve özgür yol alabilmelerini sağlayabilmek için çalışmalıyız. Motosiklet sürücüsü kadınların trafikte cesaretini kıracak her türlü şartı ortadan kaldırmak için çalışacağız. Geçen yıl başlattığımız ücretsiz eğitimlere bu amaca yönelik başlattığımız projelerin ilk adımıydı. Yoğun ilgi gördük ve bu bizi çok mutlu etti. Amacımız sürdürülebilir bir projeye imza atmak ve her yıl bu eğitimleri devam ettirmek” dedi. Yamaha Motor kısa vadede teknik bakım servisleri gibi erkek iş gücünün yoğun olduğu alanlarda kadınlara istihdam yaratacak projeleri de hayata geçirmeyi planlıyor.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel kadın sürücülerle söyleşi...

Yamaha Motor’un yetkili bayisi İstanbul Motor’da 8 Mart Salı günü “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” sebebiyle kadın motosiklet sürücülerini ağırlandığı bir söyleşi düzenlenecek. İçlerinde motosiklet kullanıcısı ve motosiklet yarışçısı 4 kadının trafikte yaşadığı izlenimleri aktaracağı söyleşiye tüm motosiklet kullanıcıları ücretsiz katılabilecek. Etkinlikte Yamaha Motor Türkiye Pazarlama Uzmanı Ece Odyakmaz, Yamaha R25 Kadınlar Kupası Türkiye 3.’sü Ece Kartaç, Motovloger İpek Süleymanoğlu ve Avukat Pınar Altuğ kadın sürücü olarak yaşadıkları tecrübeleri katılımcılarla paylaşacak.