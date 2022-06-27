Sağlıklı bireylerin yanaklarının yapısının kırışıklıklardan uzak ve dolgun olması gerekir. Bu nedenle belirli çevresel etmenler, zayıflık ya da yaşlanma ile yanakta çukurlaşma ve kırışıklık gibi cilt problemleri meydana gelebilir.

İşte bu gibi olumsuzlukların önlenmesi için ameliyatsız bir yöntem olan yanak dolgusu tercih edilir. Peki, yanak dolgusu nasıl yapılır? Şimdi size bundan bahsedelim.

Yanak Dolgusu Nasıl Yapılmaktadır?

Yüzün en önemli bölümü olan yanaklarda yaşanan hacim kaybı, pek çok farklı cilt problemini tetikler. Burun kenarından yanağa doğru ulaşan çizgilerin derinleşmesine ve daha pek çok probleme sebep olan hacim kaybı, medikal estetik uzmanları tarafından en doğal çözümler ile bertaraf edilebilmektedir. Peki, nasıl?

Öncelikle az miktarda olan ağrı ve sızının tamamen ortadan kaldırılması için anestezik krem uygulanır.

Enjeksiyon işlemi ile hyalüronik asit içeren dolgu malzemesi yanaklarda yaşanan hacim kaybı olan bölüme enjekte

Elmacık kemiği ve yanakların doğal bir görünüm elde etmesi sağlanır.

Doğal bir görünümün oluşması için mutlaka uzman estetisyenler tarafından bu işlem gerçekleştirilmeli, öncesinde gerekli planlamalar yapılmalıdır.

Ciltteki elastikiyet kaybını dolgu malzemesi ile gidermeye çalışmak cildin yapısını bozmaktan öte tombul bir görünümü ortaya çıkaracaktır. Bu nedenle uzman estetisyenler dışında bu işlem uygulanmamalıdır.

Yanak Dolgusu Yaptıranlar

Uzman bir estetik cerrah ile profesyonel klinikte gerçekleştirilen yanak dolgusu uygulaması, muhteşem sonuçları ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle yanak dolgusu yaptıranlar; uygulamanın kısa sürmesi ve doğal bir görünümün ortaya çıkması gibi sebeplerle memnuniyetlerini dile getirmektedirler. Bunun yanında cilt yapınıza en uygun işlemin gerçekleştirilmesi gerektiği için, mutlaka uzman estetisyenler tarafından işlemler gerçekleştirilmelidir. Aksi durumda cildinizde doğal olmayan bir görünüm ortaya çıkacaktır.

Yanak Dolgusu Fiyatı 2022: Flora Klinik

Alanında uzman ve tecrübeye sahip estetisyenler tarafından yanak dolgusu sürecinde çok iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Ancak bu süreç kişinin cilt tipi, dolgu malzemesi ve seans sayısı ile ilgili bir durumdur. Bu nedenle yanak dolgusu fiyatı ile ilgili süreci Flora Klinik’ten öğrenebilirsiniz. Deneyimli ekibi ile estetik tedaviler sunan Flora Klinik, süreci en hassas şekilde yürütmektedir. +90 212 215 57 87 numaralı telefonu arayarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Biz de bu içerikte “Yanak Dolgusu Nasıl Yapılır?” sorusuna cevap vererek, size detaylı bilgi aktarmaya çalıştık.

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Yanak dolgusu nasıl yapılır? Nelere dikkat edilir? 2022 fiyatları ne kadardır? Tüm bu soruların cevaplarına içeriğimizden ulaşabilirsiniz.