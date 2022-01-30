Yandaş medyadan da tepki var: ''Erdoğan müdahale etmeli''

Vatandaşın canına tak dedirten zamlı elektrik faturaları için AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "müdahale edin" çağrısını yaptı.

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, elektrik faturalarındaki zam üzerine AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Müdahalenin şart olduğunu belirtti.

Kaplan, Elektrikte kademeli ödeme sistemine geçildi. Faturalar % 100’den fazla arttı! Elektrik çok önemli oysa. Fakiri-fukarayı, garip-gurabayı perişan edecek bu uygulamaya müdahale edin Sayın Cumhurbaşkanı! Faturalar can yakıyor çünkü!” dedi.