Yandaş medyana skandal ''cin çıkarma seansı'' yayını!

Gökçek ailesinin sahibi olduğu Beyaz TV'de ekranlara yansıyan "cin çıkarma seansı" saçmalığı "pes" dedirtti.

Beyaz TV'de Sercan Kahveci’nin sunumuyla “Her Açıdan” adlı Youtube kanalına kendisini “Metafizik uzmanı” olarak tanıtan Pelin Hürman katıldı. Yayınlanan programda cin çıkarma seansı yapıldı.

Yayında “cin çıkarma seansı” yapan Pelin Hürman, içine cin girdiğini düşünenlerin de kendisine başvurması gerektiğini söyledi. Pelin Hürman, “Bir buçuk dakikada çıkartırım, kahvemi çayımı içer giderler” dedi. Pelin Hürman, yayında bazı sözler söyledikten sonra içinde cin olanların kendisini ekranda bir başka farklı yüz olarak göreceğini iddia etti.