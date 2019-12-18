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  3. 18 Aralık 2019 19:37

Yandex'te Google araması yapanlara "Porno" şoku !

Google'la rekabet halinde olan Yandex'in arama sonuçlarında tuhaf bir detay sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Birkaç saat boyunca Yandex arama motorunda Google'ı arattığınız takdirde yasal olmayan yetişkin sayfalarına yönlendiren öneriler ekranda belirdi.

Yandex'te Google araması yapanlara Porno şoku !
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Yandex arama motorunda bugün Google kelimesini aratanlar şoke eden bir sonuçla karşılaştı. Yandex’in arama sonuç ekranında Google’ın servisleri olan Görseller, Google Haritalar, Google Çeviri gibi sonuçların yanında yetişkin içerikleri barındıran yasal olmayan siteler önerildi. Sorun fark edildikten birkaç saat sonra düzeltildi.

SONUÇLARA TEPKİ BÜYÜK

Sosyal medyada birçok kişi arama sonuçlarına tepki gösterdi. Özellikle çocukların etkilenebileceği konusunda endişe duyan internet kullanıcıları saatler geçmesine rağmen arama sonuçlarındaki porno öğelerinin kaldırılmadığını belirtti. Sorunun fark edilmesinden birkaç saat sonra Yandex’teki Google aramaları normale döndü.

Sözcü

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