Yandex'te Google araması yapanlara "Porno" şoku !

Yandex arama motorunda bugün Google kelimesini aratanlar şoke eden bir sonuçla karşılaştı. Yandex’in arama sonuç ekranında Google’ın servisleri olan Görseller, Google Haritalar, Google Çeviri gibi sonuçların yanında yetişkin içerikleri barındıran yasal olmayan siteler önerildi. Sorun fark edildikten birkaç saat sonra düzeltildi.

SONUÇLARA TEPKİ BÜYÜK

Sosyal medyada birçok kişi arama sonuçlarına tepki gösterdi. Özellikle çocukların etkilenebileceği konusunda endişe duyan internet kullanıcıları saatler geçmesine rağmen arama sonuçlarındaki porno öğelerinin kaldırılmadığını belirtti. Sorunun fark edilmesinden birkaç saat sonra Yandex’teki Google aramaları normale döndü.