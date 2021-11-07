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Yangın çıkardığını böyle itiraf etti: İşten çıkarmalarına kızdım...

Yangın çıkardığını böyle itiraf etti: İşten çıkarmalarına kızdım...

Eskişehir’de işten çıkarılan kapıcı, kaldığı daireyi ateşe verdi. Yangın vanalarını da kapattığı iddia edilen kapıcı gözaltına alındı.

Yangın, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki dört bloklu sitede dün saat 22:30 sıralarında başladı.

Büyüyen yangın nedeniyle tedbir amacıyla 66 dairedeki yaklaşık 200 kişi binadan tahliye edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kapıcı dairesi ve çatıdaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

 Olaydan sonra kaçan 28 yaşındaki kapıcı yangın çıkardığını itiraf ederek, “İşten çıkarmalarına kızdım, yangını bilerek çıkardım” dedi.

Gözaltına alınan görevli Eskişehir Şehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilip, ifadesi için Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Site yöneticisi Osman Emral, kapıcının yangın söndürme sistemindeki vanaları da kapattığını söyledi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Etiketler yangın çıkarma
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