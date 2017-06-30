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  3. 30 Haziran 2017 21:52

Yangında 5 hektar alan zarar gördü

Antalya'da çıkan orman yangınında 5 hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü.

Yangında 5 hektar alan zarar gördü
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Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde çıkan orman yangınında 5 hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü. Yangında doğal hayat ile birlikte bal arıları da zarar gördü.

Manavgat'a bağlı Bereket Mahallesi Dere mevkiinde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Serik ve Taşağıl'daki orman işletme müdürlüklerine bağlı 10 arazöz ile Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 3 itfaiye, dozer ve 20 orman işçisiyle müdahale edildi. Sıcak hava ve rüzgarın da etkili olduğu bölgede tarım alanlarına da sıçrayan yangın yerleşim yerleri ve inşaat halindeki yapılara ulaşmadan güçlükle kontrol altına alınabildi.

Yangının çıktığı bölgede inceleme yapan Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü, kontrol altına alınan yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediğini belirterek, söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yangın nedeniyle zeytin ağaçlarının da bulunduğu tarım arazileriyle birlikte toplam 5 hektar alan zarar gördü. Jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

DHA

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