Yangından kaçan kelebek vatandaşın elinden su içti

Orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü Muğla'da kaydedilen görüntü yürekleri dağladı. Alevlerden kaçan kelebeğin, vatandaşın bileğine döktüğü suyu içtiği anlar kameraya yansıdı.

Orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü kentlerimizden biri de Muğla... Bölgede söndürme çalışmaları aralıksız sürerken alevlerden kaçan bir kelebeğin çaresizliği dikkat çekti.

Yangın söndürme çalışmaları için bölgede bulunan bir vatandaşın bileğine konan kelebeğin, dökülen suyu kana kana içtiği görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.