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Yangınlarda son durum: 6 ilde 15 noktada müdahale sürüyor

Yangınlarda son durum: 6 ilde 15 noktada müdahale sürüyor

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadelede 9'uncu güne girildi. Şu ana kadar 189 yangından 174'ü kontrol altına alındı. 6 ildeki 15 noktada yangınlara müdahale sürüyor.

Türkiye'de pek çok farklı noktada başlayan ve henüz tamamen kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele 9. günde de devam ediyor. Yangın nedeniyle pek çok vatandaşımız evlerinden olurken, yüzlerce dönümlük ormanlık alan da küle döndü.

174 YANGIN KONTROL ALTINDA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'daki hesabından orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Altun, "Yangın söndürme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar çıkan 189 yangından 174’ü kontrol altına alındı" dedi.

Öte yandan Altun'un paylaştığı görselde saat 12.00 itibari ile 6 ilde 15 yangının devam ettiği bilgisi yer aldı.

KARABÜK MERKEZ VE ADANA FEKE YANGINI KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabük merkezdeki yangın ile Adana Feke'deki yangının kontrol altına alındığını Twitter hesabından duyurdu.

 

İşte devam eden yangınların bulunduğu iller:

Antalya: Manavgat, Gündoğmuş
Muğla: Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere, Yılanlı, Seydikemer
Isparta: Sütçüler
Denizli: Tavas, Güney
Aydın: Karacasu

"ORMAN KAHRAMANLARI MÜCADELE EDİYOR"
Bakan Pakdemirli listeyi, "Orman yangınlarında son durum: 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı. #OrmanınKahramanları'nın 7 ilde, 16 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor." sözleriyle paylaştı.

Etiketler orman yangını son dakika tarım ve orman bakanlığı devam eden yangınlar
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