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Yangınlarda son durum: 7 ilde 16 noktada müdahale sürüyor

Yangınlarda son durum: 7 ilde 16 noktada müdahale sürüyor

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadelede 9'uncu güne girildi. Şu ana kadar 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı. 7 ildeki 16 noktada yangınlara müdahale sürüyor.

Türkiye'de pek çok farklı noktada başlayan ve henüz tamamen kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele 9. günde de devam ediyor. Yangın nedeniyle pek çok vatandaşımız evlerinden olurken, yüzlerce dönümlük ormanlık alan da küle döndü.

167 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülkemizdeki yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. 33 ilde çıkan 167 yangın kontrol altına alınırken, 7 ildeki 16 noktada devam eden yangınlara müdahale sürüyor.

İşte devam eden yangınların bulunduğu iller:

Adana: Feke
Antalya: Manavgat, Gündoğmuş
Muğla: Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere, Yılanlı, Seydikemer
Isparta: Sütçüler
Denizli: Tavas, Güney
Aydın: Karacasu
Hatay: Dörtyol

"ORMAN KAHRAMANLARI MÜCADELE EDİYOR"
Bakan Pakdemirli listeyi, "Orman yangınlarında son durum: 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı. #OrmanınKahramanları'nın 7 ilde, 16 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor." sözleriyle paylaştı.

Etiketler orman yangını son dakika tarım ve orman bakanlığı devam eden yangınlar
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