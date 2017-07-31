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  3. 31 Temmuz 2017 18:46

Yanlış anlaşılma ortalığı ayağa kaldırdı

Bilecik'te karadut yiyen bir kişinin üzerindeki lekeleri kan zanneden vatandaşlar polise haber verdi.

Yanlış anlaşılma ortalığı ayağa kaldırdı
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Bilecik’te karadut yiyen bir şahsın üzerindeki lekeleri kan zanneden vatandaşların ihbarı üzerine polisi ayağı kaldırdı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içerisinde bulunan Hamsu Vadisindeki bir ağaçtan karadut yiyen vatandaşın üstünde lekeler oluştu. Türbeye ziyaret gelen kişiler, uzaktan üzerindeki lekeler kan zannederek şahıstan şüphelenip hemen polisi aradılar.

KARADUT YEMİŞ

Olay yerine gelen posi ekipleri vadiyi tarayarak şahsı buldu. Şahsın türbe altındaki vadide karadut yediği, ağaca çıktığı için de üzerinde lekeler oluştuğuna anlaşıldı

İHA

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