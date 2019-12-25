''Yanlış bina yıkıldı'' iddiasında gerçek ortaya çıktı

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, 'İmar Barışı'na aykırı 95 yapının yıkımı sırasında, sahibinin yanlışlıkla yıkıldığını öne sürdüğü 2 katlı binanın da kaçak olduğu ortaya çıktı. Yıkım görevlileri, binanın kaçak olduğunu ve ellerindeki yıkım listesinde yer aldığını belirtti.



Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, 'İmar Barışı' düzenlemesine aykırı 112 kaçak yapıdan 95'i için yıkım, 17'si için de tıraşlanması kararı alındı. Ekipler, bu yapılarla ilgili alınan kararı uygulamak için önceki gece yarısı harekete geçti.

Yıkım ekipleri, jandarma eşliğinde Uzungöl'e doğru yola çıktı. Ekiplerin yola çıktığını haber alanlar, araçları ile barikat kurarak, yolu ulaşıma kapattı.

Ekiplerin geçişine izin vermeyenlere polis, TOMA ile su ve biber gazı sıkarak, müdahale etti. Güvenlik güçleri ile yıkım ekiplerini engellemeye çalışanlar arasında gerginlik yaşandı.

Kalabalığın dağıtılması üzerine dün sabah Uzungöl'e ulaşan ekipler, kaçak yapıların yıkımına başladı. İlk gün 14 yapının yıkımını gerçekleştiren ekipler, bugün de güvenlik önlemleri eşliğinde kaçak yapıların yıkımını sürdürdü.

'YANLIŞ BİNAYI YIKTILAR' İDDİASI

Uzungöl'de iddiaya göre ekipler, yıkım kararı olan yapı yerine bitişiğindeki Hakkı Uçan'a ait 2 katlı evi yıktı. Yapılan incelemeler sonucu yıkılan binanın da 'İmar Barışı'na aykırı olduğu ortaya çıktı. Yıkım ekibi ise binanın kaçak olduğunu ve ellerindeki yıkım listesinde yer aldığını belirtti.

Evinin yanlışlıkla yıkıldığını iddia eden Uçan, "Tapulu arazimizde bu binaları kaçak olarak yapmaya başladık. Burada belediye başkanı da kimse de bir şey demedi, biz de yaptık. Fakat işin sonunda bize yıkım kararı geldikten sonra müracaat edip, imar planı istedik.

Benim yaptığım binalar imar planına uygundu, hiçbir sakıncası yoktu.

Bir tek binaların yanında küçük bir kulübemiz var, o yolun üzerinde kalıyor.

O da zaten 'İmar Barışı'na kayıtlıydı. Fakat geldiler, benim binamı hiç sormadan yıktılar. Ben bile anlayamadım o an ne olup bittiğini.

Ekipler geldi, hiç sormadan binaya vurmaya başladılar. 'Durun ne oluyor' dedim onlara. Onlar da 'Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden bize bu fotoğraf gönderildi, bu bina yıkılacak' dediler. Yıktılar, biz de ne olup bittiğini anlayamadık, şaştık kaldık" dedi.

'BABADAN KALMA ARAZİMİZE BİNA YAPTIK'

Yıkım sırasında yaşananları anlatan Uçan, "Yıkımdan önce herkese tebligat geldi. Bina sahipleri olarak görüşmeler yaptık yetkililerle. İmar planı gönderdiler. 'İmar planına uygun olanları bırakacağız, uymayanları yıkacağız' dendi.

'Biz onlara imar planına uygun olmayanları kendimiz yıkacağız' diye de taahhüt ettik. Fakat imar planına uygun olanı da uygun olmayanı da yıkıyorlar.

Zerre kadar konuşturmadılar, yıktılar. 40 sene İstanbul'da çalıştım, emekli oldum, geldim; burada bir evim olsun, çocuklarıma bir şey bırakayım istedim. Burası babamın toprağıydı, ondan kalan bir yerdi.

Babadan kalma arazimize bu iki binayı yaptık. Biz kat yüksekliği yapmadık, basit birer daire yaptık. Doğaya, çevreye uyumlu inşa ettik. Şimdi borçlarımı nasıl ödeyeceğim, onu düşünüyorum" diye konuştu.

Hukuki yollara başvuracağını dile getiren Hakkı Uçan, "Belki toplu olarak mağdur olanlar, dava açabilir ve hakkımızı bu şekilde arayabiliriz. Diğer bina ile ilgili bir şey söylemediler" dedi.

YIKIM SÜRECEK

Öte yandan Uzungöl Turizm Merkezi'nde kaçak yapı yıkımlarının hafta boyunca sürdürüleceği belirtildi. Toplam 95 kaçak yapının yıkılacağı Uzungöl'de, 17 binanın tıraşlama yöntemiyle kat sayıları düşürülecek.