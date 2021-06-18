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Yanlış Deniz Poyraz fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı

Yanlış Deniz Poyraz fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı

İzmir'de HDP il binasına düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden Deniz Poyraz'ın fotoğrafı olarak sosyal medyada yapılan yanlış paylaşımlar sonrasında isim benzerliğinden mağdur olan Deniz Poyraz'dan açıklama geldi.

İzmir'de HDP il binasına düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden Deniz Poyraz için sosyal medyada birçok mesaj paylaşıldı. Ancak söz konusu mesajların çoğunda bir başka Deniz Poyraz'ın fotoğrafına yer verildi. 

Bu yanlışlığın ortaya çıkmasının ardından çoğu paylaşım silinirken, Ege Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Deniz Poyraz da kişisel Instagram hesabında açıklama yaptı. Poyraz, "Sosyal medya ve internette bana ait fotoğraflar paylaşılmakta. Fakat haberdeki Deniz Poyraz ben değilim. Vefat eden Deniz Poyraz’a Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Ancak, yanlış kişinin paylaşımlarının altına "Allah rahmet eylesin" denmeye devam edildi.

Etiketler Ege Üniversitesi HDP Saldırı Sosyal medya Fotoğraf Deniz Poyraz
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