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  3. 14 Ocak 2019 22:27

Yanlış ''Hüseyin'' çifte müebbet

Cezaevine girmemiş olan bir kişi, cezaevinde çıkan isyanda cinayet işlemekle yargılanıyor.

Yanlış ''Hüseyin'' çifte müebbet
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Hüseyin Arslan'ın iddiasına göre ceza evine hiç girmedi ama ceza evinde bir kişiyi öldürmekle suçlanıyor ve 20 yıldır kendini aklamanın telaşında...

Cezaevine hiç girmedi ama demir parmaklıklar ardında bir kişiyi öldürmekten yargılanıyor.

Buket Aydın'ın sunduğu Kanal D Ana Haber'de yayınlanan habere göre, Hüseyin Arslan için her şey 1997 yılında Metris Ceza Evi'de yaşanan isyanla başladı. O isyanda beş mahkum yaşamını yitirdi.

Olaylara tanık olan Eşref Yıldız ve Kemal Taşkın isyanlarda iki mahkum öldürmekle suçlanıyor. Ama o ceza evine hiç girmemiş olan TIR şoförü, Hüseyin Arslan da aynı suçtan yargılanıyor.

"KARDEŞ KAZIĞI"

Arslan'a göre cinayet suçunu üstüne atan kişi öz kardeşiydi. Arslan'ın kardeşi o dönem Metris Ceza Evi'ndeydi. O kişi şuanda Silivri Ceza Evi'nde. Dahası iddiasına göre Hüseyin Arslan o tarihlerde İran'daydı. Kardeş kurbanı olduğunu söyleyen Arslan, Nisan ayında mahkemede kardeşi ile yüzleşecek.

Konuyla ilgili Kanal D Ana Haber'e konuşan Hüseyin Arslan şu ifadeleri kullandı:

"İki müebbetle yargılanıyorum ama bu kişi ben değilim. Kendimi aklamaya çalışıyorum. İsim benzerliği ya da o tarihlerde kardeşim cezaevinde yatıyordu o benim ismimi kullandı. Kardeş kazığı, dost kazığı... Nasıl düşünürseniz... Yatan kişinin ben değilim. İsmimin temizlenmesini istiyorum."

hüseyin , cinayet , isyan , cezaevi
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