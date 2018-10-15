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  3. 15 Ekim 2018 23:56

Yanmış erkek cesedi bulundu

Karabük'te ağaçlık alanda yanmış erkek cesedi bulundu.

Yanmış erkek cesedi bulundu
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yanmış erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi Cambaz Yokuşu mevkisinde ağaçlık alandaki alevleri fark eden bir kişi itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yanmış cesetle karşılaşınca olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde cesedin, Ahmet Aygün'e ait olduğu belirlendi.

Aygün'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

AA

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