  3. Yapay zeka yalanıyla 700 bin TL’lik vurgun: ''Ben dolandırılmam demeyin, çok profesyoneller!''

Antalya'da yaşayan 60 yaşındaki emekli S.Ü., sosyal medyada gördüğü sahte bir yatırım reklamının kurbanı oldu. Gazeteci ve devlet yetkililerinin yapay zeka ile hazırlanan görüntülerini gerçek sanan talihsiz kadın, "ek gelir" hayaliyle girdiği sistemde telefonunun kontrolünü dolandırıcılara kaptırdı. Banka hesapları boşaltılan ve adına krediler çekilen S.Ü., yaşadığı 700 bin liralık dehşeti anlattı.

Antalya’da sosyal medya üzerinden yayılan sahte yatırım linkleri, bir vatandaşın yıllık gelirinden fazlasını saniyeler içinde yok etti. Yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan sahte röportajlara inanan emekli S.Ü., 700 bin TL dolandırıldı.

Güven Kazanmak İçin "Tanınmış İsimleri" Kullandılar

Dolandırıcılık süreci, S.Ü.'nün sosyal medyada bir devlet yetkilisi ile ünlü bir gazetecinin yatırım tavsiyesi verdiği sahte bir habere tıklamasıyla başladı. Haberin gerçekliğini kontrol ettiğini düşünen S.Ü., "Görüntüler o kadar inandırıcıydı ki, yapay zeka ile risklerin azaldığı söyleniyordu. Bağlantıya tıkladım ve form doldurdum" dedi.

Önce Kazandırdılar, Sonra Telefonu Ele Geçirdiler

Sisteme ilk etapta 11 bin TL yatıran S.Ü.'ye, profesyonel bir borsa çalışanı gibi davranan şahıslar tarafından küçük kazançlar gösterildi. Güven sağlamak adına 50 dolarını geri gönderen dolandırıcılar, bir sonraki aşamada "yardımcı olma" bahanesiyle S.Ü.'yü ekran paylaşımı yapmaya ikna etti. Bu yöntemle telefona uzaktan erişim sağlayan şebeke, S.Ü.'nün banka hesaplarını, sosyal medya verilerini ve rehberini ele geçirdi.

"Adıma Krediler Çekip Yakınlarımı Aradılar"

Saniyeler içinde adına krediler çekilen ve avans limitleri sonuna kadar kullanılan S.Ü., toplam kaybının 700 bin TL olduğunu belirtti. Dolandırıcıların sadece parayı çalmakla kalmadığını, rehberindeki yakınlarını da arayarak kendi adıyla yatırım tuzağına çekmeye çalıştıklarını anlatan S.Ü., "Herkes çok dikkatli olsun, 'ben dolandırılmam' diyenleri bile ikna edecek kadar profesyoneller" uyarısında bulundu.

TÜKONFED: "Oltalama Yöntemine Dikkat"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili avukat İbrahim Güllü, dolandırıcıların kamuoyunda itibarı yüksek isimleri taklit ederek güven algısı oluşturduğunu vurguladı. Güllü, "Yüksek kar vaadiyle tüketicinin psikolojisini analiz ediyorlar. Savcılığa ve siber suçlar birimine gerekli şikayetleri yaptık" diyerek, bu tür organize suç örgütlerine karşı hızlı işlem yapılması gerektiğini ifade etti.

DHA

