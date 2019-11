Yapı Kredi ödülünü Wessi Ceo’su Göksel Aksu’nun elinden aldı

Sektörün önde gelen marka ve isimlerini katıldığı ödül törenine katılım çok yüksekti. Tören şirket bazlı ve bireysel başarı bazlı ödüller sahiplerini buldu. Günümüzün en önemli sektörlerinden olan çağrı merkezleri konusunda birçok bilgini paylaşıldığı ve gelecek planlarının anlatıldığı birçok konuşmalar ödül töreninden önce katılımcılar ile yapıldı.

Türkiye’ni yeni yükselen erkek giyim markası Wessi CEO’su Göksel Aksu, en iyi teknoloji kullanımı dalında ödülü Yapı Kredi bankasına verdi.

Göksel Aksu konuşmasında giyim sektöründe çağrı merkezlerinin önemine değinirken, Wessi markasının yükselişinde çağrı merkezi ekibini katkısından bahsetti. Sektör adına, tüm çağrı merkezi çalışanlarına sabırları ve markalara kattıkları değer adına hepsine teşekkür etti.

Göksel Aksu Kimdir?

1985 yılında İstanbul’da doğan Göksel Aksu Wessi markası kurucusu ve şu an ki CEO’su konumundadır. Wessi markasını 2009 yılında kurmuş ve markasını günümüze kadar başarı ile taşımıştır. Internet alanında takım elbise, damatlık, kaban, gömlek ve şık bir erkeğin giyebileceği her ürünü çok geniş çeşitlilik ile Wessi markası ile müşterilerine sunmaktadır. Amerika ve Avrupa’da adından çok söz ettiren markanın tüm yatırımlarını ihracat üzerine yaptığını belirten Aksu, ülkesinin çıkarları adına her zaman için ihracata çok önem verdiğini, kendisinin ve tüm ekibini bunun adına çok çalıştıklarını belirtmiştir.

Wessi 2020 koleksiyonun hazır olduğunu ve tüm dünyada adlarından söz ettireceklerini ve her geçen gün daha kaliteli ve daha şık bir koleksiyon oluşturmak için tüm ekip olarak var güçlerince çalışacaklarını açıklamalarına eklemiştir.

Online erkek giyim konusunda yatırımlarının her geçen gün artırdıklarını ve her ay reklam bütçelerinin yükseltilerek, cironun aynı oranda artırılmaya çalışıldığını söylemiştir. Göksel Aksu dünya pazarının Türkiye pazarına göre çok daha zor olduğunu ama aynı şekilde çok daha büyük bir kar potansiyeline sahip olduğunu açıklamalarına eklemiştir. Açıklamalarında Online e-ihracat konusuna değinen Aksu, henüz yeni bir gelişme gibi görünse de bunun dünyada çok uzun yıllar yapıldığını ve bu yolda kendilerini zaman kaybetmeden bu yarışa katıldığını belirtmiştir.