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Yaralamalı taciz davasında dikkat çeken karar: Taciz şüphelisine beraat, kadına ceza

Yaralamalı taciz davasında dikkat çeken karar: Taciz şüphelisine beraat, kadına ceza
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Karaman'da evine zorla girerek kendisini taciz etmekle suçladığı ve olay sırasında kendisini korumak için şüpheliyi bıçakla yaraladığını belirten kadının açtığı davada, tacizle suçlanan şüpheli beraat ederken, şikayetçi kadın kasten yaralama suçundan ceza aldı.

Olay Karaman'da, geçtiğimiz 22 Ocak sabaha karşı il merkezinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Bir eğlence merkezinde çalışan 1 çocuk annesi B.K., olaydan 2 ay önce işyerine gelip giden Y.K. ile tanıştı. Olay gecesi iddiaya göre eğlence merkezine gelen 30 yaşındaki Y.K. burada bir süre alkol aldıktan sonra 34 yaşındaki B.K'nın evine gitti. B.K'nın istememesine rağmen eve giren Y.K. daha sonra genç kadını öpmeye başladı. Sabah gazetesinden Tolga Yanık'ın haberine göre saldırganı kendisinden uzaklaştırmaya çalışan B.K., mutfaktan aldığı bıçakla Y.K'yı göğüs bölgesinden hafif şekilde yaraladı. B.K., daha sonra bir taksiyi arayıp Y.K'yı hastaneye götürmesini istedi. Her iki taraf birbirlerinden şikayetçi oldu.

"KASTEN YARALAMA" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

B.K. ifadesinde Y.K'nın evine zorla girdiğini, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, kendisini korumak için elinde bulunan meyve bıçağı savurduğunu, bu esnada Y.K'nın yaralanmış olabileceğini düşünerek taksiciyi arayıp yardım istediğini anlattı. Y.K. ise, B.K'nın kendisini öldüreceğinden bahsettiğini, saçmalıyorsun dediğinde ise B.K'nın kendisin saldırdığını ileri sürdü. B.K. çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı B.K. hakkında 'silahla basit yaralama' suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar, Y.K. (30) hakkında ise 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere iddianame düzenlendi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

B.K. soruşturma esnasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Karaman 5. Asliye Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz hafta görülen davanın 4'üncü duruşmasında karar çıktı. Mahkeme, hem başsavcılığın hem de duruşma savcısının Y.K'ya ceza verilmesi yönündeki talepleri reddetti.

B.K'ya 'silahla basit yaralama' suçundan 140 gün karşılığı 2 bin 800 TL adli para cezası verilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirken, Y.K. ise 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarının sanık tarafından işlediği sabit olmaması nedeniyle beraat etti. B.K'nın bu karara itiraz edeceği öğrenildi.

Sabah Gazetesi

Etiketler taciz yaralama şüpheli dava
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