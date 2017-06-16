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  3. 16 Haziran 2017 10:20

Yarbay Mehmet Alkan'dan Bahçeli'ye sert tepki: ''Saray çalışanı''

Şırnak’ta kardeşini şehit veren, cenaze törenindeki isyanının ardından ordudaki görevine son verilen Yarbay Mehmet Alkan'dan MHP lideri Bahçeli'nin sözlerine sert tepki geldi.

Yarbay Mehmet Alkan'dan Bahçeli'ye sert tepki: ''Saray çalışanı''
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Şırnak'ta şehit olan kardeşinin cenaze törenindeki sözleri nedeniyle ordudaki görevinden ihraç edilen Yarbay Mehmet Alkan, Bahçeli'nin  Adalet Yürüyüşü için yaptığı "Eskiye nazaran yollar yürümek için oldukça kullanışlıdır. Üstelik yol kenarları dinlenme tesisleriyle doludur. Ama yolda adalet yoktur" açıklamasına sert tepki gösterdi.

Alkan sosyal medya hesabından "Adaleti katledenlerle ortak olarak çalıştığınız için adaletin olmadığını çok iyi biliyorsunuz bay saray çalışanı." paylaşımında bulundu.

İşte o paylaşım:

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert mesajBahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert mesaj

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye cevapKılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye cevap

 

 

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