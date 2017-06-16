Yarbay Mehmet Alkan'dan Bahçeli'ye sert tepki: ''Saray çalışanı''

Şırnak'ta şehit olan kardeşinin cenaze törenindeki sözleri nedeniyle ordudaki görevinden ihraç edilen Yarbay Mehmet Alkan, Bahçeli'nin Adalet Yürüyüşü için yaptığı "Eskiye nazaran yollar yürümek için oldukça kullanışlıdır. Üstelik yol kenarları dinlenme tesisleriyle doludur. Ama yolda adalet yoktur" açıklamasına sert tepki gösterdi.

Alkan sosyal medya hesabından "Adaleti katledenlerle ortak olarak çalıştığınız için adaletin olmadığını çok iyi biliyorsunuz bay saray çalışanı." paylaşımında bulundu.

İşte o paylaşım:

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert mesaj

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye cevap