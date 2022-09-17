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Yardım kömürlerini internetten satışa çıkardılar

Yardım kömürlerini internetten satışa çıkardılar

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile dağıtılan yardım kömürleri tonu 1000- 2000 TL arasında satışa çıkarıldı.

Kış hazırlıklarının başladığı Doğu Anadolu Bölgesi’nde yoksul ailelere dağıtılan kömürler internetten satışa çıktı.

Cumhuriyet'in haberine göre, ikinci el eşya satan platformlarda ilana koyulan yardım kömürünün tonu 1000-2000 TL’den alıcı buluyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile yoksul ailelere dağıtılan kömür torbalarını üzerinde “Para ile Satılamaz” uyarısı olmasına rağmen, yoksullar aldıkları yardım kömürlerini nakit paraya çeviriyorlar.

UCUZA YARDIM KÖMÜRÜ FIRSATÇILIĞI

İnternetten satışa sunulan yardım kömürlerinin yanı sıra bu kömürleri satın alma talebi oluşturanlar da göze çarpıyor.

Fırsatçılar ücretsiz olarak verilen ve parayla satışa çıkarılan yardım kömürünü 1000-2000 TL’den alırken, normal piyasada kömürün tonu kalitesine göre 4000-6000 TL arasında değişiyor.

yardım kömürlerini internetten satışa çıkardılar

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