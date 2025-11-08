  1. Anasayfa
Yargıda büyük skandal: UYAP'a girip dosyaları bir bir kapatmışlar
Güncelleme:

Türkiye'yi sarsan UYAP davasında yargılanan eski katip olan sanık Ankara Adliyesi’nde savcılara ait kullanıcı bilgileriyle UYAP'a giriş yapıp, bazı soruşturma dosyalarını kapattığını "maddi sıkıntılar içindeydim" diyerek itiraf etti.

Ankara Adliyesi’nde savcılara ait kullanıcı bilgilerini kullanarak Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne (UYAP) izinsiz şekilde giriş yaptığı ve bazı soruşturma dosyalarını kapattığı iddia edilen zabıt katibinin de aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık zabıt katibi A.Y. ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı dosyaya gelen yeni evrakları okuduktan sonra tanıkların dinlenmesine geçildi. Tanık E.A, sanık A.Y.’ı yaklaşık 20 yıldır tanıdığını belirterek, "Bir dönem birlikte iş yaptık. Daha sonra adliyede zabıt katibi olarak görev aldığını öğrendim" dedi.

Savunmasında ekonomik sıkıntılar yaşadığını anlatan A.Y. ise, "Zor bir dönemden geçiyordum. Aldığım paralarla borçlarımı ödeyip ailemi geçindirmeye çalıştım" ifadelerini kullandı.

Söz verilen diğer tutuksuz sanıklar da A.Y.'ı tanımadıklarını, dosyalarının kapatılması için kimseye para vermediklerini ve böyle bir talepte bulunmadıklarını iddia etti. İfadelerin ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

İHA

