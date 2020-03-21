Yargıda e-duruşma sistemi geliyor!

Koronavirüs salgınının ardından vatandaşlar cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için af niteliğinde düzenlemeler beklerken AKP, “hızlı yargılama” için Kanun Teklifi hazırladı.

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre yargıda yaşanan aksaklıkların giderilmesi gerekçesiyle oluşturulan ve 63 maddeden oluşan Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. İkinci Yargı Paketi niteliğindeki teklifle yaklaşık 4 milyon dosyanın daha hızlı ve az masrafla sonuçlandırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Teklifin yasalaşması durumunda hukuk davalarında “e-duruşma” dönemi başlatılacak. Taraflar, tanıklar, bilirkişiler ve uzmanlar, duruşmalara bulundukları yerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılabilecek. Ticaret mahkemeleri ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinin il merkezlerinde kurulması ve o ile bağlı ilçelerdeki davaların da bu mahkemelerde görülmesi imkânı getirilecek. Tüketici hakem heyetlerinin görevi kapsamında olmayan tüketici uyuşmazlıklarında dava açılmadan önce ara buluculuk zorunlu hale getirilecek. Dava şartı olan ara buluculuğa başvuru ücretsiz olacak. Sigorta şirketlerinden veya güvence hesabından talep edilecek tazminat alacakları için özel takip usulü getirilecek.

İNFAZ DAHA SONRA

İktidar, tutuklulukları sonlandırabilecek infaz düzenlemesini içeren kanun teklifine son şekli önümüzdeki hafta verecek. AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Haftaya siyasi partilerle görüşmelerimizi yapacağız. Daha sonra teklife son halini verip TBMM Başkanlığı’na sunacağız” dedi.

AKP’nin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda değişiklik öngören teklifinin “zamansız” olduğunu dile getiren TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi CHP Milletvekili Murat Emir, “Bütün dünya olarak ve ülkece salgınla mücadele ediyorken Adalet Bakanlığı’ndan beklenen çok daha acil ve önemli düzenlemeler vardı. Başta cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak ve tahliyelerin önünün açılmasıydı. Tüm dünya bunu yapıyor” dedi.

İktidarın yanlış öncelikler belirlediğini söyleyen Emir, “AKP’nin seçimlerden önce kısmi af sözü de vardı. Şu durumda ise beklentiler karşılanmadı. Teklif metnine bakınca yargılamanın hızlanmasına yönelik usul değişiklikleri bulunuyor oysa cezaevlerinde yüzde 60 oranında tutuklu var. Tutuklama bir tedbir olmaktan öte cezalandırılmaya dönüştü. Bu koşullarda tutukluların tahliyesinin kolaylaştırılmasına dönük tedbirlere öncelik verilmeliydi” dedi.

SALGIN CEZAEVLERİNİN DE SORUNU

HDP Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, “Evrensel bir sorun olan koronavirüs, cezaevlerinin de büyük bir sorunudur” dedi. Ülkelerin tüm olanaklarıyla mücadele ettiği koronavirüse karşı cezaevlerinin nüfusunun azaltılması gerektiğini bildiren Dede, “Bugüne kadar bizimle herhangi bir temas kuran olmadı” dedi. İnfaz düzenlemesi için acele edilmesi gerektiğini söyleyen Dede, “Cezaevlerinde kalanların bağışıklık sistemi çöküyor. Kaygı uyandıran hususlar ortaya çıkmadan infaz düzenlemesi hayata geçirilmelidir” diye konuştu.